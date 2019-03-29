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  • 29.03.2019
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ile de tatil için 'yı tercih etti

Tatil dostluğu

Ünlü çift ile de tatil için 'yı tercih etti. Brezilyalı güzel modelle spor eğitmeni eşi, önceki gün Sibirya kurduyla bu renkli pozu verdi. İkilinin karesi binlerce beğeni aldı.

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