Ünlü çift Larissa ile Burak Gacemer de tatil için Finlandiya'yı tercih etti. Brezilyalı güzel modelle spor eğitmeni eşi, önceki gün Sibirya kurduyla bu renkli pozu verdi. İkilinin karesi binlerce beğeni aldı.
Ünlü çift Larissa ile Burak Gacemer de tatil için Finlandiya'yı tercih etti. Brezilyalı güzel modelle spor eğitmeni eşi, önceki gün Sibirya kurduyla bu renkli pozu verdi. İkilinin karesi binlerce beğeni aldı.
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