Geçtiğimiz günlerde işadamı Faruk Çolakoğlu ile barışan Özge Ulusoy 'un keyfi yerinde. Ünlü model, önceki gün 'A Day of Trends by Alaluxa' davetindeydi. Yüzü gülen Ulusoy, Çolakoğlu ile barışması sorulunca ise her zamanki gibi sessiz kaldı.