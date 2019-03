Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam Acun Ilıcalı ile Etiler Da Mario adlı mekanda bir araya geldi. Ilıcalı, "Hülya ile birbirimizi çok özlemişiz, hasret giderdik. Onunla her an yeni proje potansiyelimiz var" dedi.



Her zamanki gibi neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Avşar Kızı da "Acun beni yemeğe çağırdı sağ olsun, çok da güzel oldu" diye konuştu. İkilinin yeni projesi merak konusu oldu. Bu arada Hülya Avşar'ın giyim tarzı ise ilgi çekiciydi.





Doğan SAVAŞ