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  • 28.03.2019
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Beren Saat ile boşanmıyor mu? Beren Saat, ‘İşin arkasından reklam çıktı’ dedirtti!

Haftalardır boşanma iddiasına karşı sessiz kalan Beren Saat, yeni dizisinin tanıtımı yapılır yapılmaz ağzını açarak ‘İşin arkasından reklam çıktı’ dedirtti!

Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanmıyor mu? Beren Saat, ‘İşin arkasından reklam çıktı’ dedirtti!

26 Şubat'taki 35. yaş gününü kutladığı gün yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Beren Saat'in derdi belli oldu! Oyuncu, paylaşımında merhum eski aşkı Efe'ye yer vermiş ve "En karanlık doğum günüm" demişti. Beren Saat'in hemen ardından da 5 yıllık eşi Kenan Doğulu'yla düğün fotoğraflarını 'dan silmesi, boşanma iddialarını körükledi. O günden beri ayrılıkla ilgili tek kelime etmeyen hatta manidar paylaşımlar yapan Beren Saat, önceki akşam sessizliğini bozdu. Oyuncunun, yeni dizisinin duyurulduğu günün ertesinde "Boşanmıyoruz" açıklaması yapması, "Beren, yarattığı suni gündemle yeni dizisinin reklamını yaptı" dedirtti.

BU KEZ TIP OYNAMADI
Çok önce değil daha geçen hafta gazetecilerle tek kelime etmeyen ve keyifsiz görünen Saat, önceki akşam ise hem sorulara yanıt verdi hem de günler sonra ilk kez gülümsedi!
Son işleri tutmayan Saat, bu kez Doğulu ile evliliğini kullanarak reklam oyununa kalkıştı.
Doğan SAVAŞ

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