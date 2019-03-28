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  • 28.03.2019
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8 aylık hamile olan 'in iştahı kabardı

İkizler Pelin'in iştahını açtı

İkiz kızlarına 8 aylık hamile olan 'in iştahı kabardı. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, önceki gün tost ziyafeti çekti. Tostunu iştahla yiyen Akil'i kendi gibi oyuncu eşi böyle fotoğrafladı.

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