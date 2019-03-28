İkiz kızlarına 8 aylık hamile olan Pelin Akil'in iştahı kabardı. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, önceki gün tost ziyafeti çekti. Tostunu iştahla yiyen Akil'i kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan böyle fotoğrafladı.
İkiz kızlarına 8 aylık hamile olan Pelin Akil'in iştahı kabardı. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, önceki gün tost ziyafeti çekti. Tostunu iştahla yiyen Akil'i kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan böyle fotoğrafladı.
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