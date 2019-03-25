Sosyetik işadamı Hakan Baş, 23 Mart'ta 28 yaşına giren eşi Bensu Soral için kesenin ağzını açtı. Genç işadamı, güzel oyuncuyu doğum günü şerefine önceki gün Fransa'nın gözde şehri Cannes'a götürdü. Eşinin yeni yaşını organize ettiği romantik tatille kutlayan Baş, konaklamak için de InterContinental Carlton Cannes Hotel'in geceliği 18 bin liralık odasını tercih etti.

İşadamı, çift yatak odalı ve jakuzili lüks odayı da eşinin en sevdiği çiçek olan pembe güllerle donatıp jest üstüne jest yaptı. Soral, tatilden de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

FRANSA KUMRULARI

Cannes sokaklarında eşine poz veren güzel oyuncu, kaldıkları oteli de kalp ekleyerek paylaştı. Ünlü işadamının jestiyle ayakları yerden kesilen Soral'a takipçilerinden de "Doğum günün kutlu olsun, her yaşın eşin ve sevdiklerinle huzurlu ve mutlu geçsin" dilekleri geldi. Soral'la Cannes'da adeta aşk hikayesi yazan Hakan Baş, eşinin yeni yaşını "İyi ki doğmuşsun da benim olmuşsun, güzel sevgilim" diye sosyal medyada kutlayarak da romantikliğini konuşturdu.



Eşinin tatil sürpriziyle sevinen oyuncu, geceliği 18 bin lira olan lüks odadan da bol bol paylaşım yaptı.



Yedi aylık evli çift, şu sıralar Cannes'de romantik anlar yaşıyor.



