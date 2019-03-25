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  • 25.03.2019
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, yeni yaşını kutlayan annesi ’ı ziyaret etti

Ana kuzusu
, dün yeni yaşını kutlayan annesi 'ı ziyaret etti. Komedyene kardeşi Cenk Demirer de eşlik etti. Annelerine sürpriz yapan iki kardeş, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Komedyen, bu kareyi "Anacım, iyi ki doğdun, iyi ki her şeyimiz oldun" notu düşerek takipçileriyle paylaştı.

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