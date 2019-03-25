Ata Demirer, dün yeni yaşını kutlayan annesi Ayten Kaçar'ı ziyaret etti. Komedyene kardeşi Cenk Demirer de eşlik etti. Annelerine sürpriz yapan iki kardeş, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Komedyen, bu kareyi "Anacım, iyi ki doğdun, iyi ki her şeyimiz oldun" notu düşerek takipçileriyle paylaştı.
- Saklambaç
- 25.03.2019
- Gazete
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