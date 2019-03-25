Bülent Ersoy, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Diva, gecede sözü ve müziği Tarkan'a ait yeni şarkısı 'Ümit Hırsızı'nı ilk kez canlı seslendirerek büyük alkış aldı. Ersoy'un konseri için ise mekan 400 adet şamdan, 1000 kristal taş ve mumla özel olarak dekore edildi.





Özel ışık sisteminin kurulduğu sahnenin dekorasyonu için 50 bin lira harcandığı öğrenildi. Diva; şarkının klibi, yapım aşaması ve kostümleri için 1 milyon lira harcandığını açıkladı. Türk müzik tarihinin en pahalı şarkısını seslendiren Ersoy, klibinde Beyonce'yi taklit ettiği iddiasını ise yalanladı.

MEGASTAR'IN AİLE SAADETİ

Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy ile stüdyoya giren Tarkan, daha sonra soluğu Almanya'da aldı. Megastar, eşi Pınar Hanım ve kızları Liya ile önceki gün Köln'deki dostlarıyla buluştu.

Doğan SAVAŞ