Sarsıcı konusuyla savaşın en acı yüzünün altını çizen Türk İşi Dondurma, 27 Mart tarihine kadar Çanakkale Deniz Muharebeleri'nin 104. yılına özel, öğrencilere indirimle sinemalarda... Biletler 27 Mart tarihine kadar 9 TL'den satışa sunuldu. Barındırdığı dram öğeleriyle izleyenlerin kalbinde derin bir sızı bırakan, Türk İşi Dondurma; Birinci Dünya Savaşı sırasında kader arkadaşı olarak Avustralya'da yaşayan Dondurmacı Mehmet ile Deveci Ali'nin öyküsünü anlatıyor...
Türk İşi Dondurma, vizyona girdiği ilk haftada 200 bin seyirci topladı.
Türk İşi Dondurma, vizyona girdiği ilk haftada 200 bin seyirci topladı.
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