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  • 24.03.2019
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9 lira

Sarsıcı konusuyla savaşın en acı yüzünün altını çizen Türk İşi Dondurma, 27 Mart tarihine kadar Çanakkale Deniz Muharebeleri'nin 104. yılına özel, öğrencilere indirimle sinemalarda... Biletler tarihine kadar 9 TL'den satışa sunuldu. Barındırdığı dram öğeleriyle izleyenlerin kalbinde derin bir sızı bırakan, Türk İşi Dondurma; Birinci Dünya Savaşı sırasında kader arkadaşı olarak Avustralya'da yaşayan Dondurmacı Mehmet ile Deveci Ali'nin öyküsünü anlatıyor...




, vizyona girdiği ilk haftada 200 bin seyirci topladı.

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