Şubat ayında barışan Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl aradan sonra ilk kez aynı sahnede konser verdi. İkili, önceki akşam Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte sahne aldı.



Konser alanını dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti çeken Akalın ve Alişan, birlikte düet yaparak alkış topladı. Sahneye down sendromlu bir hayranını çıkaran Alişan, bu hareketiyle de herkesin takdirini topladı.