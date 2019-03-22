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  • 22.03.2019
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Simge, Emre Erdemoğlu'nun Mercedes- Benz Fashion Week kapsamındaki defilesinde boy gösterdi

Defilenin Simge'si
Pop müziğin başarılı ismi Simge, önceki gün Emre Erdemoğlu'nun Mercedes- Benz Fashion Week kapsamındaki defilesinde boy gösterdi. Simge, Sezen Aksu temalı defiledeki yürüyüşüyle modellere taş çıkardı.

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