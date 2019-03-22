Simge, Emre Erdemoğlu'nun Mercedes- Benz Fashion Week İstanbul kapsamındaki defilesinde boy gösterdi
Pop müziğin başarılı ismi Simge, önceki gün EmreErdemoğlu'nun Mercedes- Benz Fashion Week İstanbul kapsamındaki defilesinde boy gösterdi. Simge, Sezen Aksutemalı defiledeki yürüyüşüyle modellere taş çıkardı.
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