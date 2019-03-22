Oyuncu Bensu Soral, yetenek abidesi çıktı. Güzelliğinin yanı sıra rap müzikteki başarısıyla da bilinen oyuncu, resimde de iddialı olduğunu gösterdi.



Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olan güzel oyuncu, önceki gün çizdiği resmi paylaşıp övgüleri hak etti.

27 yaşındaki oyuncunun on parmağında on marifet var.