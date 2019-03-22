Hepsi Grubu'nun üyesi Cemre Kemer'den yakın dostu Selin Demiratar'a yaş günü sürprizi... Kemer, önceki gün Demiratar'ın 36. doğum gününü aldığı sarı renkli çiçeklerle kutladı. İkilinin bu renkli karesine de "İyi ki doğdun Selin" mesajları yağdı.