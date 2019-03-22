Günlerdir boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan kötü haber geldi. 2. Sayfa programının iddiasına göre evliliklerinde yolun sonuna gelen ikili, boşanmaya karar verdi. Çift, iddiaya göre 28 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanacak. İki yıllık büyük aşklarını 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına taşıyan çiftin ayrılacağının sinyalini ise Saat, iki hafta önce Doğulu ile Instagram'daki düğün fotoğraflarını silerek vermişti. Hatta Beren, yaş günü paylaşımında da merhum eski aşkı Efe'ye yer vermişti. Evliliklerini kurtarmak için uzun süredir aile terapisine giden çift, sonuç alamadı.





AYRILIK SAATİ GELDİ ÇATTI...

44 yaşındaki şarkıcı, eşini ikna etmek için çaba sarf etse de ayrılığı kafasına koyan Saat, ipleri kopardı. İkilinin boşanacağı haberinin hemen ardından da ünlü oyuncunun hayranlarından gelen şu mesajı paylaşması, "Beren için geri dönüş yok" dedirtti: "Seni hep sevip destekleyeceğiz. Hep yanında olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne mutluluk ne de acı… Duygusal olarak dibe vurduğunuzda bir sonraki adıma geçmek için tek yol harekete geçmek. Zaman her şeyin ilacıdır." Doğulu ile masal gibi evliliğini bitirmekte kararlı olan 35 yaşındaki oyuncu, "Başta zor gelebilir, ama her şey başta zor gelir" mesajını da beğenerek yaşadığı süreci özetler gibiydi…

İTİRAF PAYLAŞIMI

Saat, sosyal medyada paylaştığı ve beğendiği mesajlarla adeta boşanma iddialarını doğruladı.