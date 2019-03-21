Türkıye sınırlarını aşan şöhretine rağmen mütevazı tavırlarıyla gönülleri fetheden Engin Akyürek, ailesi için yaptığı jestle bir kez daha takdir topladı. Bugüne kadar reyting rekorları kıran diziler ve pek çok filmde oynayarak cebini dolduran Akyürek, başarısında büyük pay sahibi olan ailesini de unutmadı. 38 yaşındaki oyuncu, son olarak Bergüzar Korel'le 'Bir Aşk İki Hayat' filminde başrolü paylaşmıştı.





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Akyürek, projeden kazandığı ücretin bir kısmıyla ev hanımı annesi ile memur olan babasına Mercedes GLC model lüks bir araç alarak jest yaptı. Lüks jestiyle ailesine vefasını kanıtlayan ünlü oyuncu, hayırlı evlat olduğunu da gösterdi. Ünlü oyuncu, konuşulanlara göre de yaklaşık 550 bin lira değerindeki aracı babasının üzerine yaptı. Engin Akyürek, Güney Amerika'yı kasıp kavuran şöhretine rağmen boş vakitlerini de yurt dışı tatili yerine ailesiyle geçiriyor.

Oyuncu, yaptığı süper lüks jestle ailesine düşkünlüğünü bir kez daha göstererek takdir topladı.