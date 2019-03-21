Geçen yıl İspanyol devi Real Madrid'den ayrılıp İtalyan devi Juventus'a transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yine adından söz ettirdi... Girişimci ruhunu her defasında gösteren Ronaldo, bu kez saç ekim işine girdi. Geçtiğimiz günlerde Madrid'de klinik açan Ronaldo'nun, saç ekim merkezinin yüzde 50 hissesine sahip olduğu öğrenildi.

Açılışta konuşan Ronaldo, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi. Ayrıca yeni işi için uzun süre araştırmalar yapan Ronaldo'nun saç ekimi konusunda uzmanlaşan Türk doktorlarıyla görüşme yaptığı öğrenildi. Üç doktorla da anlaştığı bildirildi. İsmi açıklanmayan bu doktorların, saç ekimi yapacak olan ekibe de ders vereceği söylendi...

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez de açılışta hazır bulundu. Klinikteki saç ekim bedelinin ise 4 bin ila 7 bin euro arasında değiştiği öğrenildi.





YEPYENI MEİRELES

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Raul Meireles de Ronaldo'nun ortağı olduğu klinikte saç ektirmişti.

Klinikte bugüne kadar 35 bin saç ekimi yapıldığı öğrenildi.