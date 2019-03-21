Yeni gösterisiyle hayranlarını kahkahaya boğan Cem Yılmaz, Down Sendromu Derneği'ne yaptığı bağışla da alkışları topladı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz akşam İstanbul'da gerçekleştirdiği gösterisinin 300 bin liralık gelirini derneğe bağışladı. Yılmaz, bu hareketiyle alkışları hak etti.
- Saklambaç
- 21.03.2019
- Gazete
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