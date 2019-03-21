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  • 21.03.2019
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, 'ne yaptığı bağışla alkışları topladı

Alkışlık hareket
Yeni gösterisiyle hayranlarını kahkahaya boğan Cem Yılmaz, Down Sendromu Derneği'ne yaptığı bağışla da alkışları topladı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz akşam 'da gerçekleştirdiği gösterisinin 300 bin liralık gelirini derneğe bağışladı. Yılmaz, bu hareketiyle alkışları hak etti.

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