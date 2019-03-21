Ablası Gamze Erçel ve oyuncu Burcu Özberk ile Maldivler'e giden Hande Erçel'in huzurlu tatili sürüyor. Erçel kardeşler, egzotik adada anne acısını bir nebze olsun unutmaya çalıştı.



Son günlerde sosyal medyada paylaşım yapmayan Hande Erçel, ablası ve arkadaşıyla yaşadığı renkli anları Instagram'da yayınladı. Üçlü, dün de okyanusta böyle keyif yaptı.



26 yaşındaki oyuncu, Maldivler'den paylaştığı bu kareye şu notu düştü: "Bazen ihtiyacın olan şey, huzur dolu bir mekan, güler yüzlü ve güzel niyetli dostlar. Akıştayken yüzümde gülümseme olan her şeye de minnet."