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  • 21.03.2019
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ve oyuncu ile Maldivler'e giden 'in sürüyor

Maldivler huzuru

ve oyuncu ile Maldivler'e giden 'in sürüyor. Erçel kardeşler, egzotik adada anne acısını bir nebze olsun unutmaya çalıştı.

Son günlerde sosyal medyada paylaşım yapmayan Hande Erçel, ablası ve arkadaşıyla yaşadığı renkli anları 'da yayınladı. Üçlü, dün de okyanusta böyle keyif yaptı.

26 yaşındaki oyuncu, Maldivler'den paylaştığı bu kareye şu notu düştü: "Bazen ihtiyacın olan şey, huzur dolu bir mekan, güler yüzlü ve güzel niyetli dostlar. Akıştayken yüzümde gülümseme olan her şeye de minnet."

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