Önceki akşam gerçekleşen magazinci.com 19. İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne Turkuvaz Medya damga vurdu. Hilton İstanbul Maslak Hotel'deki törende atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Yılın Dönem Dizisi' ödülünü aldı. Dizinin başrolleri Vahide Perçin ile Kerem Alışık da 'Yılın En İyi Ekran Performansı' ödüllerini kucakladı.





'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin oyuncusu Turgay Tanülkü de 'Fark Yaratan' ödülüne layık görüldü. Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?', 'Yılın En İyi Bilgi Yarışma Programı'; 'Müge Anlı İle Tatlısert' ise 'Yılın Televizyon Programı' ödülünü aldı. 'Yılın Sabah Haber Programı' ödülü de atv'deki 'Nihan Günay ile Kahvaltı Haberleri'nin oldu.

Kerem Alışık, ödülünü reyting rekortmeni dizinin tüm ekibine ithaf etti.





19. İNTERNET MEDYASI YILIN EN İYILERI

BIR ZAMANLAR ÇUKUROVA

VAHİDE PERÇİN

KEREM ALIŞIK

NİHAN GÜNAY

MURAT YILDIRIM

MÜGE ANLI

TURGAY TANÜLKÜ