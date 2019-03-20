Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gün yazarımız Ufuk Özcan ve ortağı İslam Demir'in sahibi olduğu KöftEtiler'in açılışında bir araya geldi.

Gökhan Keser, Aslı Hünel, Zeynep Mansur, Mert Öcal, Elif Ece Uzun, Gurur Aydoğan-Başak Güroz ve Tugay Mercan'ın da yer aldığı ünlü isimler, açılışta leziz köftelerden tatmayı ihmal etmedi.

Açılışa katılan Alişan ise eşi Buse Varol için bir porsiyon köfteyi de paket yaptırıp evinin yolunu tuttu.