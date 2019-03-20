Popçu Kenan Doğulu ile 5 yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat, önceki akşam Beşiktaş'ta market alışverişindeydi. Güzel oyuncunun moralsiz hali ile yorgunluğu yüzünden okunuyordu.
Basın mensuplarını karşısında gören Saat'in yüzü asıldı. Ünlü oyuncu, Doğulu ile yaşadığı evi terk ettiği ve boşanma aşamasında olduğuyla ilgili sorulara "Bana şu soruları sormayın" tepkisi verdi.
Doğan SAVAŞ
Basın mensuplarını karşısında gören Saat'in yüzü asıldı. Ünlü oyuncu, Doğulu ile yaşadığı evi terk ettiği ve boşanma aşamasında olduğuyla ilgili sorulara "Bana şu soruları sormayın" tepkisi verdi.
Doğan SAVAŞ
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