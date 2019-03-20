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  • 20.03.2019
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ile 5 yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan isyan etti

ile boşanmak üzere olduğu konuşulan , önceki akşam ayrılık soruları üzerine isyan etti. Oyuncu, boşanmayı ise yine yalanlamadı.

Beren'in soru isyanı
Popçu ile 5 yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan , önceki akşam 'ta market alışverişindeydi. Güzel oyuncunun moralsiz hali ile yorgunluğu yüzünden okunuyordu.

Basın mensuplarını karşısında gören Saat'in yüzü asıldı. Ünlü oyuncu, Doğulu ile yaşadığı evi terk ettiği ve boşanma aşamasında olduğuyla ilgili sorulara "Bana şu soruları sormayın" tepkisi verdi.

Doğan SAVAŞ

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