Başarılı yapımcı Mustafa Uslu'nun son filmi 'Türk İşi Dondurma'ya dünyaca ünlü Yeni Zelandalı yıldız Russell Crowe'dan destek geldi. Hayatının büyük kısmını geçirdiği için kendisini Avustralyalı olarak tanımlayan Oscar ödüllü sanatçı, Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hikayesini anlatan filmin fragmanını Twitter'da paylaştı.





Crowe, Türk dondurmacıların ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen filme verdiği destekle göğsümüzü kabarttı. Türkiye'ye olan hayranlığını her zaman dile getiren 54 yaşındaki yıldız, yönetmenliğini üstlendiği 2014 yapımı 'Son Umut' filminde de Çanakkale Savaşı sonrası Türkiye'ye gelen ve Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu arayan Connor'ı canlandırmıştı.



Filmin yönetmeni Can Ulkay'ın mesajını yaklaşık 3 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabında paylaşan sanatçı, sosyal medyaya damga vurdu.





Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerindeki filmi vizyondaki ilk üç günde 116 bin 599 kişi izledi.