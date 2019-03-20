Bir yıldır birlikte olan Cansel Elçin'le sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat'ın aşkı evliliğe gidiyor. Oyuncu çift, önceki akşam Asmalımescit'teki bir davette objektiflere yansıdı.



Bayat'ın parmağındaki tektaş ise gözden kaçmadı. Ünlü çift, "Ufukta evlilik mi var?" sorularına sessiz kaldı. Utangaç tavırlar sergileyen ikili, davetten erken ayrıldı.





Doğan SAVAŞ