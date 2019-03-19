Ünlü oyuncu Angelina Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt'in yeniden eski aşkı Jennifer Aniston ile görüştüğü iddia edilmişti. Üç yıldır gizli gizli buluştukları söylenen ikilinin şimdi de Meksika'da evlenecekleri bildirildi. Hatta Jennifer Aniston ile Brad Pitt'in Meksikalı bir çocuğu evlatlık alacağı öğrenildi. Bunu duyan Angelina Jolie ise küplere bindi...
Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 2000 ile 2005 yılları arasında evli kalmıştı. Pitt, Bay ve Bayan Smith'in çekimlerinde Angelina Jolie'ye aşık olmuştu.
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