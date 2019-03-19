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  • 19.03.2019
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, Türk takı firmasından aldığı bileklikle görüntülendi

Dünyanın en gözde gelini , Türk takı firmasından aldığı bileklikle görüntülendi. Şarkıcı da ’in tasarımını giydi...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin eltileri; Kate Middleton ve Meghan Markle, bugüne kadar birçok kez Türk şıklığını seçti... İkili, sık sık ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun diktiği elbiselerle görüntülendi.

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