İngiliz Kraliyet Ailesi'nin eltileri; Kate Middleton ve Meghan Markle, bugüne kadar birçok kez Türk şıklığını seçti... İkili, sık sık ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun diktiği elbiselerle görüntülendi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin eltileri; Kate Middleton ve Meghan Markle, bugüne kadar birçok kez Türk şıklığını seçti... İkili, sık sık ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun diktiği elbiselerle görüntülendi.
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