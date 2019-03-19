İlginç damak zevkiyle şaşkınlık yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Fransa'da tatilde olan sosyetik ikoncan, önceki gün pesto soslu salyangoz yedi.



Menüsünü Instagram'da paylaşan Eda Taşpınar'a takipçilerinden "Sayende iştahımız kapandı" yorumları yağdı.



PESTO SOSLU SALYANGOZ!

Sosyetik ikoncanın yediği pesto soslu salyangoz, Fransız mutfağının oldukça ünlü ve bir o kadar da pahalı lezzetlerinden...

Eda Taşpınar, damak zevkiyle şaşkınlık yaratıyor.