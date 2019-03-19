Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız bu yaz nikah masasına oturacak

Bu yaz, magazin dünyasının ünlü çiftleri birer birer dünyaevine girecek. Bu isimlerden oyuncu Eser Yenenler ile aşkı Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız, merakla beklenen düğün tarihini açıkladı. Geçen ay aşkına evlenme teklifi eden 35 yaşındaki Yenenler, "Önümüzdeki ay Berfu'yu ailesinden isteyeceğiz. Yaza da İstanbul'da düğünümüz var" diye müjdeyi verdi. İKI yıldır Yunan model Hara Pappa ile aşk yaşayan oyuncu Burak Hakkı da önceki gün Cihangir'deydi. Oğlu Rüzgar'ın annesi Sema Şimşek'le 11 yıllık evliliğini 2012'de bitiren 44 yaşındaki oyuncu, Yunan nişanlısı Hara Pappa ile bu yaz nikah masasına oturacağını açıkladı.



Berfu Yıldız ile kısa sürede evlenme kararı alan Eser Yenenler'in mutluluğu yüzüne yansımıştı.



İKİNCİ BAHAR

İkinci evliliğini Yunan Hara Pappa ile yapmaya hazırlanan Hakkı, nişanlısıyla düğün hazırlıklarına start verdi.

Doğan SAVAŞ