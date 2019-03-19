Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu eşi Esra Bilgiç, önceki gün Zorlu Center'daydı. El ele mağazaları dolaşan çiftten Bilgiç, "Yazın tatil yerine sinema filmi çekimlerinde olacağım" dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu eşi Esra Bilgiç, önceki gün Zorlu Center'daydı. El ele mağazaları dolaşan çiftten Bilgiç, "Yazın tatil yerine sinema filmi çekimlerinde olacağım" dedi.
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