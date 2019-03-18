Beslenme düzenini kökten değiştiren Deniz Akkaya, Prof. Dr. Canan Karatay'ın izinden gitti. Karatay'ın "Ekmek yemeyin" sözüne harfiyen uyan eski manken, dengeli beslenme ve düzenli antrenman sayesinde yıllara meydan okudu. Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen 41 yaşındaki sunucu, formunu korumak için uyguladığı sırları ise şöyle açıkladı:



'BEYAZ EKMEK ZEHİRDİR'

Karatay; ekmeğin şeker içerdiğini ve şekerin de hücreleri erken yaşlandırdığını söylediği için eleştiri oklarının hedefinde...

19 YAŞINDA!..

"Vücut yaşım 19'a düştü. Bu da doğru beslenmeme bağlı. Türk halkının alışkanlıklarının dışında besleniyorum. Beyaz ekmek yemeyeli 3 sene oldu. Ekmek yediğiniz zaman 1-2 saate acıkmaya başlarsınız. Ben 4-5 saat acıkmıyorum. Canan Hoca'nın söylediği çok şey doğru."