Daha 15 yaşında 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında söylediği şarkıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, kısa sürede şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştı. Şimdilerde 18 yaşında olan Aleyna'nın 'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek' ve 'Dipsiz Kuyu' şarkıları ülkemiz sınırlarını da aşıp dünya çapında milyonlarca kez dinlendi. Sanat camiasında da büyük ağırlık kazanan Aleyna, aday olduğu birçok ödül töreninde de 'En İyi Pop Kadın Sanatçısı' ödülünü alarak başarısını taçlandırdı. Fakat Aleyna'nın uzun süredir canı çok sıkılıyormuş. Bunun nedeni ise şuymuş: Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari' şarkısıyla 2017'de iyi bir çıkış yakalamış ve hatta şarkının klibinde giydiği pijama bile o dönem pazarlarda 'Aleyna Pijaması' diye satılmıştı. Aleyna, büyük bir marka haline gelmişti. Bunu fırsata çevirmeye çalışan Fahri K. isimli bir vatandaş, 2017'de 'Türk Patent ve Marka Kurumu'na' tekstil, içecek, oyuncak, şekerleme, güzellik bakım hizmetleri ve gıda olmak üzere 'Aleyna Tilki' markasını üstüne almak için başvuruda bulunmuş. Geçtiğimiz aylarda aynı kuruma markasını almak için başvuru yapan Aleyna, kendi markasına Adana Seyhan'dan Fahri K. isimli vatandaşın başvurduğunu öğrenince büyük şok yaşamış. Popçu, hemen bu kişi hakkında hukuk savaşı başlatmış. Dava, geçtiğimiz hafta sonuçlanmış. 'Aleyna Tilki' markası, tamamen şarkıcının olmuş. Mutluluktan havalara uçan Aleyna Tilki, müzik çalışmaları için önümüzdeki günlerde tekrar ABD'nin yolunu tutacakmış.