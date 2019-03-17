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  • 17.03.2019
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bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu! Güzellik buluşmasına ünlü hanımlar akın etti...

Güzel oyuncu bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Yeni işbirliği önceki gün firmanın Zorlu’daki davetinde duyuruldu. Güzellik buluşmasına ünlü hanımlar akın etti.



Sanat ve sosyetenin ünlüleri önceki gün kozmetik markası Neutrogena'nın yeni ürünü Cellular Boost'un tanıtımında buluştu. Zorlu Center Morini Teras'taki davetin ev sahipliğini markanın Pazarlama Direktörü Gülden Duykan Kankotan yaptı.

Etkinlikte markanın yeni reklam yüzü olan oyuncu Mine Tugay da vardı. Tugay, yeni işbirliğinden memnun olduğunu söyledi.

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