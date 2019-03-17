Sanat ve sosyetenin ünlüleri önceki gün kozmetik markası Neutrogena'nın yeni ürünü Cellular Boost'un tanıtımında buluştu. Zorlu Center Morini Teras'taki davetin ev sahipliğini markanın Pazarlama Direktörü Gülden Duykan Kankotan yaptı.
Etkinlikte markanın yeni reklam yüzü olan oyuncu Mine Tugay da vardı. Tugay, yeni işbirliğinden memnun olduğunu söyledi.
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