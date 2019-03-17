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  • 17.03.2019
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reklam filminde oynayan ’in şansı açıldı! Barbara Palvin Victoria’s ’ın kadrolu meleği oldu

2013’te ile bir reklam filminde oynayan Macar manken ’in şansı açıldı. O günden sonra tüm dünyada tanınan model, Victoria’s ’ın kadrolu meleği olduğunu açıkladı.



Türkiye'nin gururu Kıvanç Tatlıtuğ (35), 2013 yılında Macar model Barbara Palvin (25) ile bir giyim markasının reklamında oynadı. Kıvanç'a eşlik eden seksi yıldız, güzelliği ve büyüleyici fiziğiyle tam not aldı. İşte o günden sonra Barbara Palvin, şeytanın bacağını kırdı. Küçük yaşta hayalini kurduğu podyumları salladı. Dünyanın birçok noktasında düzenlenen moda haftalarının vazgeçilmez modellerinden birisi olmayı başardı. Hatta dönem dönem de Victoria's Secret defilelerinde podyuma çıktı.

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