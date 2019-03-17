gururu, 2013 yılında Macar modelile bir giyim markasının reklamında oynadı. Kıvanç'a eşlik eden seksi yıldız, güzelliği ve büyüleyici fiziğiyle tam not aldı. İşte o günden sonra Barbara Palvin, şeytanın bacağını kırdı. Küçük yaşta hayalini kurduğu podyumları salladı. Dünyanın birçok noktasında düzenlenen moda haftalarının vazgeçilmez modellerinden birisi olmayı başardı. Hatta dönem dönem de Victoria's Secret defilelerinde podyuma çıktı.