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  • 17.03.2019
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Gelenekçi ! "Bizim gibi adetimiz yok"

Gelenekçi Bengü
Kızı Zeynep'e yaklaşık 5 aylık hamile olan Bengü, son dönemde ünlüler arasında moda olan Baby Shower partisi yapmayacağını açıkladı. Geçen yıl da Selim Selimoğlu ile evlenirken Türk geleneklerine uyan 39 yaşındaki popçu, "Bizim Baby Shower diye bir adetimiz yok. Ama yapanlara saygı duyarım" diyerek takdir topladı.

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