rağmen 10 yıllık evliliklerinibitirenartık iki yabancı… Boşanma sonrası çocukları için dost kalacaklarını açıklayan ikili,geçen ayki doğum gününde birbirine selam dahi vermemişti. Geçtiğimiz günlerde iseboşanırken kendisine bıraktığıvillayı boşaltıp popçunun yanına taşınacağı iddia edilmişti.