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  • 17.03.2019
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'ten 'komşu' isyanı! “Mustafa’yla komşu değilim”

, ’la komşu olacağı iddiası için ilk kez konuştu. Sırp şarkıcı, çocukları için eski eşinin oturduğu Zorlu’ya taşınacağını itiraf etse de “Mustafa’yla komşu değilim” çıkışı yaptı.



Oğulları Yavuz ve Yaman'a rağmen 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de bitiren Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, artık iki yabancı… Boşanma sonrası çocukları için dost kalacaklarını açıklayan ikili, Yavuz'un geçen ayki doğum gününde birbirine selam dahi vermemişti. Geçtiğimiz günlerde ise Sırp şarkıcının Sandal'ın boşanırken kendisine bıraktığı Çubuklu Vadi Konakları'ndaki 4 katlı 15 milyon liralık villayı boşaltıp popçunun yanına taşınacağı iddia edilmişti.

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