İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, önceki gün Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze törenininden sonra toprağa verilmişti. Birçok ünlü ismin hazır bulunduğu törende gözler, Çika'ya "Manevi ağabeyim" diyen Arda Turan'ı aramıştı.





Sosyal medyada vefasızlıkla suçlanan Arda Turan, konuyla ilgili dün açıklama yapmak zorunda kaldı. Başakşehir'li futbolcu, "Sabah antrenman vardı. Şehir dışındayız. Kulüp izin vermiyor. Kendi dedemin ve babaannemin de cenazesine gidemedim" diyerek kendisini savundu.

Birçok ünlü, Zafer Çika'yı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Yılmaz Erdoğan, Oktay Kaynarca, Kıvanç Tatlıtuğ ve Saba Tümer gibi isimler, İzmir'deki cenaze töreni sonrası İstanbul'a döndü.

58 yaşında hayatını kaybeden Zafer Çika ve Arda Turan, sık sık bir araya geliyordu.