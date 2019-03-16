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  • 16.03.2019
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, nişanlısı 'la Tarabya'da yemekteydi

Çocuk pazarlığı
Ebru Şallı, önceki akşam nişanlısı Uğur Akkuş'la Tarabya'da yemekteydi. Eski eşinden iki çocuğu olan Şallı, geçtiğimiz günlerdeki "Beş çocuğum olsun isterim" açıklamasını yineledi.

Eski mankenin bu sözleri üzerine lafa giren Akkuş ise "Allah versin 10 olsun inşallah" diyerek güldürdü. İkili, düğün tarihleriyle ilgili soruları ise yine yanıtsız bıraktı.

Doğan SAVAŞ

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