Pop müziğin başarılı ismi Yalın, önceki gece Bebek Lucca'dan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan ünlü şarkıcıya çiçekçiler, yoğun ilgi gösterdi.
Satıcılar, Yalın'a "Abi, seninle bir yemek yiyelim, bizi de gör" gibi ısrarda bulundu. Aşırı ısrar ve ilgiden bunalan ünlü popçu ise yine güler yüzünden ödün vermeyerek aracına bindi.
Satıcılar, Yalın'a "Abi, seninle bir yemek yiyelim, bizi de gör" gibi ısrarda bulundu. Aşırı ısrar ve ilgiden bunalan ünlü popçu ise yine güler yüzünden ödün vermeyerek aracına bindi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.