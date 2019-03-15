Sinem Güven, dün kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle adeta ders niteliğinde bir paylaşıma imza attı. Son yıllarda başta doktorlar olmak üzere sağlık sektöründe çalışanlara yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen eski manken, 12 yaşındaki kızı Defne ile doktorunun fotoğrafını Instagram'da paylaştı.



Güven, geçtiğimiz aylarda kansere karşı mücadelesinden galip çıkan kızıyla doktorunun bu karesinin altına ise şöyle yazdı: "Biz Dr. Rejin Kebudi'nin ellerine bir ömür borçluyuz. Tıp Bayramı'nız kutlu olsun. Doktora şiddete hayır." Sinem Güven'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Güven, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kızı ve doktorunun fotoğrafını paylaşarak kutladı.