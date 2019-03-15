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  • 15.03.2019
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’daki bir dergiye kapak olan , gibi yıldızların da kaldığı odada konakladı

’daki bir dergiye kapak olan , geçtiğimiz akşam ’teydi. Kentte kraliçeler gibi karşılanan Bilgin, gibi yıldızların da kaldığı odada konakladı.

Kraliçe gibi!

Şöhreti gitgide sınırlarını aşan Belçim Bilgin, geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci ile Fransa'nın yeni moda ve sanat dergisi 7000 Magazin'in Mart sayısına kapak oldu. Güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam da derginin Paris'teki gala davetine katıldı. Bellucci ile kırmızı halıda basına poz veren Bilgin, yabancı basının ilgi odağıydı. Güzel oyuncu, Fransız dergisinin yetkilileri tarafından Paris'te kraliçe gibi ağırlandı. , özel davet için gittiği 'da Rihanna gibi yıldızların da tercihi Intercontinental Otel'in geceliği yaklaşık 20 bin liralık suit odasında konakladı.



Bir çocuk annesi Belçim Bilgin, gecede güzelliğiyle ve şıklığıyla da yabancı basının ilgisini çekti.

MONİCA'YLA YAN YANA
Bilgin, dünyaca ünlü aktris Monica Bellucci ile kırmızı halıda poz verdi.

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