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  • 15.03.2019
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': Sazan Sarmalı' filminde oynayan Netflix'e yorumsuz kaldı

, başrolündeki ‘: Sazan Sarmalı’ filminin Netflix’e satılması hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Soral, ‘Ben karışmayayım’ dedi.

Yorumsuz

Yılmaz Erdoğan'ın ': Sazan Sarmalı' filminde oynayan Bensu Soral, önceki gün Bebek'teydi. Soral, Erdoğan'ın filmi Netflix'e satması hatırlatılınca suskunları oynadı.

Güzel oyuncu, Erdoğan'ın sinema sektörüne kan kaybettiren atağı için şöyle dedi: "Durumlar çok karışık. Benim bir şeyler söylemem ve yorum yapmam doğru olmaz. Bu konulara karışmak istemiyorum."
Fahriye Evcen'in ardından Koton markasının yüzü olan Soral, ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Aydın Hamza

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