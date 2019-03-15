Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminde oynayan Bensu Soral, önceki gün Bebek'teydi. Soral, Erdoğan'ın filmi Netflix'e satması hatırlatılınca suskunları oynadı.
Güzel oyuncu, Erdoğan'ın sinema sektörüne kan kaybettiren atağı için şöyle dedi: "Durumlar çok karışık. Benim bir şeyler söylemem ve yorum yapmam doğru olmaz. Bu konulara karışmak istemiyorum."
Fahriye Evcen'in ardından Koton markasının yüzü olan Soral, ilgiden memnun olduğunu söyledi.
Aydın Hamza
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.