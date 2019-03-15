Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminde oynayan Bensu Soral, önceki gün Bebek'teydi. Soral, Erdoğan'ın filmi Netflix'e satması hatırlatılınca suskunları oynadı.



Güzel oyuncu, Erdoğan'ın sinema sektörüne kan kaybettiren atağı için şöyle dedi: "Durumlar çok karışık. Benim bir şeyler söylemem ve yorum yapmam doğru olmaz. Bu konulara karışmak istemiyorum."

Fahriye Evcen'in ardından Koton markasının yüzü olan Soral, ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Aydın Hamza