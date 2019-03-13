Dünya Böbrek Günü sebebiyle 'Çocuklarda Obezite'ye karşı gerçekleştirilen etkinlikte ünlü oyuncular bir araya geldi. Ayça Erturan, Aslı Bekiroğlu ve Almila Ada; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in evsahipliğindeki davette "Şeker ve tuzu azalt, hayatını uzat" mesajı verdi.