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  • 13.03.2019
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, ve sebebiyle bir araya geldi

Güzel buluşma
Dünya Böbrek Günü sebebiyle 'Çocuklarda Obezite'ye karşı gerçekleştirilen etkinlikte ünlü oyuncular bir araya geldi. Ayça Erturan, Aslı Bekiroğlu ve Almila Ada; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in evsahipliğindeki davette "Şeker ve tuzu azalt, hayatını uzat" mesajı verdi.

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