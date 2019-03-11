Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Konya Selçuk Kongre Merkezi'nde konser verdi. Kerki ve Solfej ile birlikte düzenlediği Maya Tour kapsamında Konyalılarla buluşan Mabel Matiz'e sevenleri konser boyunca eşlik etti. Seyircinin coşkusuna kayıtsız kalamayan Mabel Matiz ise sehneden seyircilerin yanına inerek şarkıları onlarla birlikte söyledi
- Saklambaç
- 11.03.2019
- Gazete
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