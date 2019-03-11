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  • 11.03.2019
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, Selçuk Kongre Merkezi'nde konser verdi.

Konya'da Mabel Matiz gecesi
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Selçuk Kongre Merkezi'nde konser verdi. Kerki ve Solfej ile birlikte düzenlediği Maya Tour kapsamında Konyalılarla buluşan 'e sevenleri konser boyunca eşlik etti. Seyircinin coşkusuna kayıtsız kalamayan Mabel Matiz ise sehneden seyircilerin yanına inerek şarkıları onlarla birlikte söyledi

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