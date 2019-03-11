İnternette yayınlanan dizisinden bölüm başı 30 bin lira aldığı konuşulan Çağatay Ulusoy, kendini ödüllendirdi. Kazancını daha çok gayrimenkule yatıran yakışıklı oyuncu, bu kez yeni aldığı RS6 Audi marka lüks aracıyla ayağını yerden kesti. Ulusoy, önceki gün 1 milyon 100 lira değerindeki yeni aracıyla Etiler Armutlu'ya gitti. Bir mekanda menajeriyle birlikte yemek yiyen oyuncu, çıkışta objektifleri fark edince taktik yaptı. Ulusoy, yeni aracının deşifre olmaması için mekandan eski otomobiliyle ayrıldı.





HOLLYWOOD YOLCUSU

Ünlü oyuncu, Audi'sinin anahtarını da menajerine verdi. Angelina Jolie ve Johnny Depp'le aynı ajansa kayıtlı olan Ulusoy, önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini söyledi. 28 yaşındaki oyuncu "Bazı görüşmeler yapacağım. Ama şimdilik sürpriz" diyerek de Hollywood'un kapısını aralayacağının sinyalini verdi.





Saçı ve sakalı uzayan oyuncunun yeni imajı dikkat çekti.

Oyuncu, çıkışta menajerinin köpeğini böyle sevdi.

Aydın Hamza