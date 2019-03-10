Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 'Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'ye hayranlarından anlamlı hediye… Astepe'nin edebiyata düşkünlüğünü bilen sevenleri, oyuncu adına topladıkları bağışlarla Kars'taki öğrencileri sevindirdi.
- Saklambaç
- 10.03.2019
- Gazete
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'ye hayranlarından büyük sürpriz
Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin ‘Tahir’i Ulaş Tuna Astepe’ye hayranlarından sürpriz… Oyuncunun sevenleri, Kars’taki bir okula kurdukları kütüphaneye Astepe’nin adını verdi.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 'Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'ye hayranlarından anlamlı hediye… Astepe'nin edebiyata düşkünlüğünü bilen sevenleri, oyuncu adına topladıkları bağışlarla Kars'taki öğrencileri sevindirdi.
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