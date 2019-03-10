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  • 10.03.2019
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Sen 'in Tahir'i 'ye hayranlarından büyük sürpriz

Sen ’ dizisinin ‘Tahir’i ’ye hayranlarından sürpriz… Oyuncunun sevenleri, ’taki bir okula kurdukları kütüphaneye Astepe’nin adını verdi.



Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 'Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'ye hayranlarından anlamlı hediye… Astepe'nin edebiyata düşkünlüğünü bilen sevenleri, oyuncu adına topladıkları bağışlarla Kars'taki öğrencileri sevindirdi.

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