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  • 09.03.2019
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ile yaklaşık birlikte olan dünyaca ,

Yenge aşka geldi

Türk işadamı Kaan Günay ile yaklaşık 1 aydır birlikte olan dünyaca Jessica Michel Serfaty, . Günay'la sarmaş dolaş karesini önceki gün Instagram'da paylaşan güzel yenge, takipçilerine yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi.

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