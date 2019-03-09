Türk işadamı Kaan Günay ile yaklaşık 1 aydır birlikte olan dünyaca ünlü model Jessica Michel Serfaty, aşka geldi. Günay'la sarmaş dolaş karesini önceki gün Instagram'da paylaşan güzel yenge, takipçilerine yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Türk işadamı Kaan Günay ile yaklaşık 1 aydır birlikte olan dünyaca ünlü model Jessica Michel Serfaty, aşka geldi. Günay'la sarmaş dolaş karesini önceki gün Instagram'da paylaşan güzel yenge, takipçilerine yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi.
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