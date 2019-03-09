Dizem Uzel ve Selim Sarı çiftinin 2 yaşındaki oğlu Aslan, doğuştan Galatasaraylı çıktı. Uzel, önceki gün sevimli oğlunu Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ne götürdü. Fatih Terim ve futbolcuların büyük ilgi gösterdiği Aslan, yeşil sahada koşturup keyifli anlar yaşadı.
Torunlarına düşkünlüğüyle bilinen Fatih Terim, sarı-kırmızı montuyla tesise gelen Aslan'ı kucağından indirmedi.
Torunlarına düşkünlüğüyle bilinen Fatih Terim, sarı-kırmızı montuyla tesise gelen Aslan'ı kucağından indirmedi.
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