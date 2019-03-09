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  • 09.03.2019
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ve çiftinin 2 yaşındaki oğlu 'ı kucağından indirmedi

Yavru aslan
Dizem Uzel ve Selim Sarı çiftinin 2 yaşındaki oğlu Aslan, doğuştan lı çıktı. Uzel, önceki gün sevimli oğlunu Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ne götürdü. ve futbolcuların büyük ilgi gösterdiği , yeşil sahada koşturup keyifli anlar yaşadı.
Torunlarına düşkünlüğüyle bilinen Fatih Terim, sarı-kırmızı montuyla tesise gelen Aslan'ı kucağından indirmedi.

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