Yılmaz Erdoğan'ın Netflix atağı, Türk Sineması'ndaki birliği bozdu. Şahan Gökbakar, filmin vizyondayken Netflix'e satılmasına şöyle tepki gösterip "Önceliğim halk" iması yaptı: "Filmler, sinemada olmalı. Ben filmimi sadece sinemada göstereceğim."



Erdoğan'a bir tepki de Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, filmini 1.5 milyon dolara (8 milyon 156 bin lira) Netflix'e sattığı konuşulan Erdoğan'ı şu sözlerle iğneledi: "Marka, adının anılması için bombardıman yapıyor. Bence bu işin altında bir şeyler var. Ona para ver, buralara dağıt… Ben almadım, almam da…"

Geçen ay Erdoğan'a destek veren komedyenler, Netflix yüzünden sanatçıyla fikir ayrılığına düştü.

Gökbakar, merakla beklenen 'Recep İvedik 6' filmini sadece sinemada gösterecek.