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  • 08.03.2019
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ile Instagram’daki düğün fotoğraflarını silip ayrılık sinyali veren sonunda ortaya çıktı

ile Instagram’daki düğün fotoğraflarını silip ayrılık sinyali veren , önceki gün Arnavutköy’deydi. Oyuncu, bu şok hamlesi sorulunca ‘Zaman verin, düşüneyim’ diyerek kafa karıştırdı

Zamana bıraktı

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, sonunda ortaya çıktı. Önceki gün Kuruçeşme'de objektife yansıyan oyuncu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Saat, boşanma iddialarına sessiz kaldı. Oyuncu, 5 yıl önce ABD'de evlendiği popçuyla sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını silmişti. Ünlü sanatçı, bu şok hamlesinin nedeni sorulunca ise "Bana biraz zaman verin, düşüneyim" deyip kafa karıştırdı. Doğulu ile sona geldiği konuşulan güzel oyuncu, bu yanıtıyla da her şeyi zamana bıraktığını kanıtlar gibiydi…



Beş yıl önce ABD'de nikah masasına oturan çiftin daha önce de ayrılacakları iddia edilmişti. Doğulu, "Boşanma yok" dese de Saat'in düğün karelerini silmesi "Büyük aşk bitiyor mu?" dedirtti.
Günler sonra alışverişte görüntülenen Saat, oldukça keyifsizdi.

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