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  • 07.03.2019
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Ivana Sert ile 3 yıllık aşkı biten rallici Can Çelebi yeni aşka yelken açtı

Sosyetik rallici Can Çelebi, yeni aşka yelken açtı. Hızlı çapknı önceki akşam da ve yeni aracıyla ’de boy gösterdi

Hızlı çapkın

Ivana Sert ile 3 yıllık aşkı Aralık 2018'de biten sosyetik rallici Can Çelebi, özel hayatta gaza bastı. Çelebi, önceki akşam yeni aşkı Senemay Kılıçoğlu ile 'deydi. Sevgililer, flaşların patlamasıyla şok yaşadı.

İkili, hızla Çelebi'nin yeni aldığı 2 milyon liralık Ferrari 458 Spider model aracına atladı. Çelebi'nin şerefine aracını da değiştirmesi gözden kaçmadı. Sosyetik rallicinin bu hamlesi de "Hızlı çapkın" dedirtti.

Sert, Çelebi ile aşkı biter bitmez gönlünü ünlü motosikletçi Tarhan Telli'ye kaptırdı.

Çelebi'nin yeni aşkının adı 2015'te de Hakan Sabancı ile anılmıştı.

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