Mutlu aile yaşantısıyla imrendiren oyuncu çift Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'ın keyifli paylaşımları sürüyor. Düvenci, önceki gün oğulları Okan Ali'ye makarna yedirirken eşi de onların bu renkli anını böyle fotoğrafladı.
Mutlu aile yaşantısıyla imrendiren oyuncu çift Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'ın keyifli paylaşımları sürüyor. Düvenci, önceki gün oğulları Okan Ali'ye makarna yedirirken eşi de onların bu renkli anını böyle fotoğrafladı.
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